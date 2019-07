CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 7 Luglio 2019, 13:18

Un forte boato nella notte rompe improvvisamente la tranquillità di Vico Equense. Tanta la paura tra residenti e turisti, che scendono in strada. Profonda l'incredulità di chi non è abituato a questi rumori e si affaccia al balcone. Il fumo avvolge i palazzi. Il panico. Poi le sirene, l'arrivo dei carabinieri e dei vigili del fuoco. Il volto sofferente di chi vede parte della propria proprietà in frantumi, di chi pensa che i sacrifici di anni siano in serio pericolo.I DANNIÈ lo scenario che si è creato nella notte tra venerdì e sabato. Poco dopo la mezzanotte una bomba artigianale è esplosa dinanzi l'ingresso dell'hotel Astoria. L'ordigno è stato posizionato sul marciapiedi, accanto alla vetrata della sala pranzo che dà sulla strada, in corso Filangieri. Gravi i danni provocati: vetro in frantumi, muretto in marmo distrutto, tavoli e sedie in pezzi, oltretutto in una sala già pronta per la colazione del giorno successivo.L'esplosione non ha arrecato conseguenze alle persone. Il personale della reception ha avuto solo una gran paura. Il fumo ha subito invaso la palazzina, l'allarme antincendio è scattato immediatamente. I clienti delle 23 camere dell'hotel, ristrutturato recentemente, sono scesi in strada. Stessa reazione hanno avuto i residenti dei palazzi adiacenti.