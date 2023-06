Quartieri Spagnoli alle ore 00:30 circa in via Trinità degli Spagnoli 27, è stato allertato il 112 per un’esplosione.

Dalle prime ricostruzioni si è dedotto che poco prima sia esploso un ordigno artigianale.

L'esplosione ha danneggiato il paraurti e il parabrezza di una Toyota IQ lì parcheggiata.