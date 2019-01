Venerdì 18 Gennaio 2019, 13:28 - Ultimo aggiornamento: 18-01-2019 13:32

Il pizzaiolo Gino Sorbillo è tornato con anticipo a Napoli rispetto ai suoi programmi dopo l'attentato con una bomba carta al suo locale in via Tribunali. Sorbillo ha visitato il suo esercizio e ora si trova in Questura per un incontro del quale ancora non si conoscono i contenuti. Non si escude che nel corso della giornata il piazzaiolo possa incontrare il ministro Salvini che si recherà ad Afragola.