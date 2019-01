Ordigni contro casa di stranieri, incubo xenofobia nel Napoletano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 4 Gennaio 2019, 07:30

Fatima non vuole più tornare a casa. Nella sua testa rimbombano il rumore tremendo dell'ordigno che ha sfondato la porta d'ingresso e il pianto disperato di Adam, il figlioletto di 7 mesi. Con Aziz, suo marito, ha trovato riparo da alcuni amici. Dalle 19 del 31 dicembre è una sorta di rifugiata: la sera di San Silvestro infatti, qualcuno ha piazzato un potente petardo davanti all'uscio dell'appartamento in via Maestra a Marigliano, in cui vive da 5 anni. Una sequenza da incubo che ha seminato il terrore in quella famiglia mite e riservata, originaria del sud del Marocco. Xenofobia o ragazzata? Intimidazione o semplice casualità in un giorno in cui a dispetto dei precetti ogni città si trasforma in un campo di battaglia? Indagano i carabinieri di Castello di Cisterna e di Marigliano.