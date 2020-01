LEGGI ANCHE

Tragedia evitata di un soffio in pieno centro a Casoria ma tanto panico e tensione per i condomini di uno stabile di via Genova a causa dell'incendio di una bombola di gas che ha preso fuoco nell'abitazione di una coppia di anziani coniugi, lui 86enne e la moglie di un anno più grande. Le fiamme si sono sprigionate al quinto e all'ultimo piano dell'edificio, a quanto pare per una manovra maldestra dell'uomo che con un accendino cercava di mettere in funzione la stufetta a gas con la quale marito e moglie provvedevano a riscaldarsi dal freddo pungente della loro abitazione.Per cause in corso di accertamento da parte degli esperti dei vigili del fuoco, il contenitore di gas propano ha preso fuoco causando un incendio in cucina. Nonostante l'età, l'anziano ha avuto la freddezza e la forza di trascinare la bombola fuori al balcone di casa mentre la moglie terrorizzata chiamava i vigili del fuoco: la fortuna è stata che il contenitore in acciaio contenente il gas propano era pieno e così ha sprigionato la fiamma come un comune fornello da cucina, pronto però ad esplodere appena svuotato. Ma prima che il liquido finisse, ad evitare una sicura strage sono arrivati i pompieri del distaccamento di Afragola e alcune auto della polizia locale. Sarebbe stata sicuramente una carneficina, perché in casa la coppia aveva altre sei bombole: era la loro scorta per evitare di restarne senza durante le umide e fredde giornate di questo fine gennaio.«È stato un miracolo, poteva accadere di tutto non solo per la potenzialità della carica esplosiva ma anche per il contesto urbanistico nel quale si è sviluppato l'incendio, avvenuto in un edificio nel pieno centro della città», afferma uno dei soccorritori. «È assurdo tenere in casa sei bombole di gas. Poteva veramente saltare tutto in aria, ci sono regole condominiali che vanno rispettate. Da oggi in avanti chiederemo all'amministratore di essere più rigoroso a garanzia e a tutela dell'incolumità di decine di famiglie», afferma un giovane universitario del posto.Ma i soccorritori che hanno provveduto anche a prestare le prime cure all'anziano, che si è procurato ustioni alle mani e ad altre parti del corpo, sono rimasti esterrefatti davanti alla scoperta che hanno fatto dopo una ricognizione nell'appartamento. Infatti, hanno rinvenuto una moto Bmw di grossa cilindrata e di notevole dimensioni. Come abbia fatto a trasportarla al quinto piano (l'ascensore è inadatto) e a farla entrare in casa per le ridotte larghezze del vano porta è un mistero. Probabilmente è stata montata direttamente in una stanza dall'uomo, ex falegname, che aveva allestito una vera e propria officina utile, a suo dire, in attività di bricolage. «Tutto quanto è accaduto è veramente surreale: eravamo completamente ignari del pericolo che incombeva sulle nostre teste. Non ci siamo mai accorti di nulla: siamo vivi per miracolo», dicono alcuni condomini. Il fabbricato non ha riportato danni statici. Anche l'appartamento della coppia di anziani alla fine non è messo male. Bisognerà ripristinare la cucina dove l'impianto elettrico è finito completamente fuori uso e le pareti sono rimaste annerite dal fuoco.