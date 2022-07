Bond, salmone e Martini «agitato, non mescolato»

Shaken, not stirred. Agitato, non mescolato. La frase più celebre nell’universo alcolico delle spie è la formula magica del Martini cocktail bevuto da James Bond. Dagli albori della saga con Sean Connery all’ultimo Daniel Craig è questa la passione primaria di 007. Conviene allora ricordare che, sin da «Licenza di uccidere», è la vodka Smirnoff il marchio protagonista. Non a caso, essendo stato uno dei primi sponsor a credere nel progetto cinematografico tratto dai romanzi di Ian Fleming. Poi venne il gin e altre variazioni. Compresa una rara inversione della formula (mescolato, non agitato) in «Si vive solo due volte», frutto della convinzione di Fleming che in tal modo si riducessero i danni per il fegato. Una sola volta, nel primo «Casino Royale», c’è la famosa variante che unisce tre parti di gin, una di vodka e mezza di Lillet, più una fetta di limone. Una mia invenzione, dice Bond. Lo chiama Vesper, ispirandosi agli occhi verdi della sua ragazza. Per il retrogusto amaro? chiede lei. No, perché una volta che lo hai assaggiato non puoi più bere altro, risponde lui. Finché arriva Daniel Craig con la citazione ironica, il barman che gli chiede «agitato o mescolato?» e lui «cosa vuole che me ne freghi?».

Il suo nome è Bond, ma soprattutto nella versione cinematografica la spia più famosa del mondo ha un approccio fin troppo snobistico al cibo e al vino, probabilmente vincolato alle clausole dei contratti miliardari di «product placement». Lo champagne soprattutto scorre a fiumi. Mentre nei romanzi le preferenze (di Fleming) vanno al Taittinger Blanc e al Pommery Rosè, al cinema tutte le bollicine bevute sono Dom Perignon e Bollinger di varie annate, due maison sponsor di cui 007 è testimonial. E i superalcolici non finiscono qui, perché nella dieta dell’agente segreto appaiono spesso nei romanzi (molto meno nei film) una passioncella per la birra e tanto, tanto bourbon e scotch, seguito a distanza dal sakè nelle trasferte nipponiche (la temperatura ideale - dice Bond a Tigre Tanaka - è di 36,8, mi raccomando). Con la stessa saccente competenza, in «Una cascata di diamanti» Bond smaschera i finti camerieri colpevoli di non sapere che il Mouton Rotschild è un clarét, cioè un vino prodotto a Bordeaux.

Accompagnare cibo a questo palato sofisticato abituato al lusso nei luoghi della mondanità internazionale è inevitabilmente questione di coerenza. Dunque prima di tutto caviale Beluga proveniente dal mar Caspio del Nord, uova color acciaio o grigio perla degli storioni più rari. Con una cascata di crostini a disposizione, perché ci vogliono «almeno cinquanta dollari» (siamo nel 1965, «Thunderball») se ne volete più di un cucchiaino. E accanto al caviale naturalmente il salmone. Quello scozzese, affumicato con legni pregiati nelle Highlands. Non quello canadese, insapore e tagliato troppo doppio, né quello scandinavo che non si riesce ad arrotolare con la forchetta. Bond lo abbina con uno Chablis o un Pouilly Fussé. E poi ci sono il foie gras di Strasburgo, altra costosa delizia politicamente scorretta, le immancabili aragoste, le zuppe di pesce e le uova di quaglia che 007 si porta dietro in una valigetta.

È goloso di uova, il nostro James, specie di quelle delle galline francesi Marans. A colazione le mangia cucinate in ogni modo: bollite tre minuti e venti secondi, strapazzate, en cocotte, alla Benedict, à la coque, con pancetta fritta. Come per il suo autore Ian Fleming, la colazione è il pasto più importante della giornata. Caffè bollente comprato in Oxford Street da De Bry, senza zucchero in tazza grande, marmellata di arance Cooper e confettura di fragole Tiptree, yogurt e frutta fresca, crostini imburrati e pane integrale. Una spia ha bisogno di una sferzata energetica per affrontare le incognite che gli si presentano ad ogni angolo.

Molto più nei libri che nei film c’è in 007 anche una forte predilezione per la carne rossa, agnello e manzo soprattutto, specie speziati o cucinati all’orientale. Ne troviamo traccia nei primi romanzi (tournedos con sauce béarnaise, rognone di vitello, costolette di agnello scozzese). In Casino Royale, nel vagone ristorante che va verso il Montenegro la collega del Ministero gli chiede com’era l’agnello. «Allo spiedo» risponde lui. «Sensazione sgradevole». La moda poi gli imporrà anche il beef Kobe (Si vive solo due volte).



Sorpresa finale, James Bond ama la cucina italiana. L’unica che sa mantenere sapori e profumi anche all’estero, dice. Poi però precipita nei bassifondi, lui gourmet sofisticato, ordinando tagliatelle al pesto e spaghetti alla bolognese, due piatti improponibili, degni del peggiore turismo di massa. A qualcuno è venuto l’estro di stilare una classifica dei ristoranti italiani preferiti dal mito 007, che al servizio di Sua Maestà ha attraversato gli scenari più esclusivi del mondo. Nella selezione che ci riguarda il Grill del Miramonti Majestic a Cortina; il Savini di Milano dove Bond cenò con un risotto (si spera alla milanese); la vecchia trattoria Da Giannino, oggi chiusa, dove carciofi, gorgonzola e ossobuco alla milanese erano cibi amati da Fleming prima ancora che dalla sua creatura; la romana Casina Valadier; i Tre Scalini a piazza Navona dove però Bond sorseggia solo un caffè; il Caffè Florian, il Cipriani e il Danieli a Venezia, piuttosto scontati.