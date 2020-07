Family Act per superare la crisi: il ministro Bonetti a Scampia

Il Family Act per aiutare le famiglie penalizzate dalla crisi economica provocata dalla pandemia: sarà questo il tema al centro dell’incontro tra il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti e il Presidente della Municipalità 8, Apostolos Paipais in programma venerdì 10 luglio a Scampia. «Sono lieto che il Ministro abbia accolto il mio invito - ha dichiarato Paipais - porrò alla sua attenzione la necessità di coinvolgere scuole, parrocchie e associazioni nelle azioni di sostegno previste dal Family Act. La rete solidale esistente nelle periferie può svolgere un ruolo importante nell’attuazione del disegno di legge, innanzitutto attraverso una capillare attività di informazione». Durante l’incontro saranno valutate le diverse opportunità offerte dal Family Act e saranno prese in considerazione le possibilità di coinvolgimento delle varie realtà del Terzo Settore che operano a Scampia, Piscinola, Marianella e Chiaiano.

