Bonifica di Bagnoli, l'Europa cancella le sanzioni

Venerdì 6 Aprile 2018, 08:53 - Ultimo aggiornamento: 06-04-2018 09:40

Via libera al progetto di risanamento ambientale e rigenerazione urbana di Bagnoli. Il semaforo verde è arrivato ieri dalla cabina di regia che si è riunita in Prefettura. Giunto in contemporanea con la cancellazione della procedura di infrazione dell’Europa sulla mancata bonifica di Bagnoli annunciata dal ministro De Vincenti.Si potrà adesso procedere con la bonifica «a terra» del perimetro ex Eternit, che prevede la rimozione integrale dell’amianto. Grazie alle caratterizzazioni dei mesi scorsi è stato incassato un doppio risultato: l’istruttoria della procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea nei confronti del Governo, sul rischio ambientale per la mancata bonifica, è stato archiviato lo scorso gennaio, e ieri ne ha dato notizia il ministro per il Mezzogiorno e la Coesione territoriale Claudio De Vincenti: «Grazie alle attività che abbiamo avviato l’Europa ha chiuso la procedura di infrazione. Abbiamo poi preso atto che si è conclusa l’analisi di rischio ambientale. Ora possiamo procedere alla bonifica di tutta l’area».Rispetto al progetto complessivo di rilancio di Bagnoli, presentato attraverso le slide di Invitalia, la Regione Campania, rappresentata ieri dal vicepresidente Fulvio Bonavitacola, ha chiesto un approfondimento per le opere previste al di fuori dell’area Sin. In pratica la materia che fa capo esclusivamente alla Regione: la parte infrastrutturale, quella legata alla viabilità e quella idraulica. Ai lavori in Prefettura hanno preso parte, oltre allo stesso ministro e al numero due di Palazzo Santa Lucia, il sindaco de Magistris, accompagnato dal capo di Gabinetto Auricchio, dall’assessore Piscopo, impegnato in prima persona sul progetto di risanamento, dal vicesindaco Del Giudice e dall’assessore Calabrese, il commissario Salvo Nastasi e l’amministratore di Invitalia, Domenico Arcuri, che è il soggetto attuatore.