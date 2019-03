Bonnie&Clyde turisti borseggiatori a Napoli, vittima pubblica le foto su Fb

Lunedì 4 Marzo 2019, 20:20 - Ultimo aggiornamento: 04-03-2019 20:26

Raggirano e rubano soldi con scuse e parole gentili, colpendo soprattutto i commercianti. L’allarme sui Bonnie Clyde dei furti con destrezza a Napoli, arriva da facebook. È stata una negoziante napoletana a denunciare la coppia di finti turisti che sfilano con abilità i soldi ai malcapitati, esattamente come accaduto ad Antonella Salvo che ha deciso di pubblicare sulla sua pagina social anche le foto dei truffatori. «Chiedo di condividere per far passare la notizia a tutti i commercianti, persone che lavorano sodo e gente onesta che tutti i santi giorni scendono a lavorare per guadagnarsi da vivere – scrive l’imprenditrice su facebook - Questi stanno girando con un'auto grigia chiaro per Barra, San Giovanni, San Giorgio, Ponticelli e forse anche oltre».La voglia di diffondere la notizia nasce dalla speranza che «per una volta i social possono aiutare a fare giustizia» come scrive Antonella che racconta la sua esperienza di malcapitata. «Questi due individui oggi sono entrati nel mio negozio con la scusa di comprare le sigarette e chiedere informazioni su come arrivare al Mc Donald’s – spiega sul social – dicendo che era collezionista di banconote, l’uomo voleva cambiare due 20 euro e una 10 euro in cambio di una 50 euro intera con la lettera ‘L’ che gli ricordasse l’Italia».Antonella descrive nel post di Fb quanto accaduto nel locale e come la donna che accompagnava il truffatore cercasse nel frattempo di distrarre le persone presenti nel negozio domandando “Do you speak English” e tentando di attirare gli sguardi su di lei, così da far agire indisturbato l’uomo. «Abbiamo provato a vedere se potevamo accontentarlo ma al momento non siamo riusciti a farlo - scrive ancora Antonella - Una volta fuori dal locale, sono riusciti a imbrogliarmi dicendomi la stessa cosa e facendo in modo che aprissi la borsa, nella mia confusione e in un momento di scarsa lucidità ho confidato nella buona fede e sono riusciti a sfilarmi 200 euro».Dopo aver messo a segno la prima truffa, i ladri hanno provato a spillarle altri soldi ma è stato allora che Antonella ha cominciato a sospettare della coppia che si è data alla fuga. «Solo a freddo siamo riusciti a capire che l’uomo tentava di prendere le varie banconote e con l’abilità delle sue mani sfilarle per riporle velocemente nella sua tasca», spiega la donna che non è riuscita a correre dietro alla coppia in fuga perché in quel momento aveva gente all’interno del negozio.Sul post, la commerciante ha pubblicato anche la foto della coppia in azione, un'immagine ripresa dalla videosorveglianza interna, invitando tutti i suoi contatti a far girare la notizia e far conoscere le facce dei truffatori.