Bonnie e Clyde ai Quartieri Spagnoli: arrestata la scippatrice spagnola, in fuga il complice

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale sono stati avvicinati in via Toledo da una ragazza che ha riferito di essere stata vittima del furto del suo cellulare da parte di una coppia che si era allontanata in direzione dei Quartieri Spagnoli. Una donna, Adela Tanase, 19enne spagnola con precedenti di polizia, è stata bloccata sotto la Galleria Umberto I, mentre il complice si è dato alla fuga scappando in vico Berio. © RIPRODUZIONE RISERVATA