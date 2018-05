Martedì 8 Maggio 2018, 16:21 - Ultimo aggiornamento: 08-05-2018 16:21

Nel tardo pomeriggio di ieri, i poliziotti del commissariato di polizia Frattamaggiore, hanno sottoposto a fermo di PG Claudio Merolla, 40enne napoletano e Stefania Iovine 25enne di Casandrino per il reato di rapina.I poliziotti, in seguito a diverse denunce di rapina, avvenute tutte tra il 30 aprile e il primomaggio a giovani coppiette, nei pressi dello stadio comunale cittadino, sono risaliti alla coppia di “Bonnie e Clyde” che le metteva a segno.I due, sempre a bordo della stessa autovettura, avvicinavano le vittime e minacciandoli li rapinavano dei soldi e di quanto in loro possesso.I poliziotti sono risaliti ai due, che si erano resi irreperibili presso le loro abitazioni. Ieri, il cerchio si è chiuso; la donna è stata bloccata mentre passeggiava in via Martino in Frattamaggiore, mentre l’uomo è stato bloccato in Frattaminore nei pressi della sua abitazione in via Viaggiano dove è stata anche rinvenuta e sequestrata l’autovettura utilizzata per commettere le rapine.Immediatamente notiziata l’Autorità Giudiziaria ha disposto che l’uomo fosse condotto presso la Casa Circondariale di Poggioreale mentre la donna fosse sottoposta agli arresti domiciliari.L’Autorità Giudiziaria ha autorizzato la divulgazione delle foto dei due fermati per far sì che gli stessi possano essere individuati da altre vittime.