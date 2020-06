Bonus Covid, fino a mille euro a medici e infermieri della Campania in prima linea

Emergenza Covid, premi in busta paga per il personale sanitario: l'accordo non c'è ancora ma passi avanti per il via libera alle indennità. La Regione Campania avrebbe pronti fondi aggiuntivi rispetto ai 40 milioni già stanziati dal governo nazionale a ristoro delle indennità contrattuali dei medici e del personale del comparto dipendente di Asl e ospedali. Non è ancora chiaro l'esatto ammontare disponibile ma ci sarebbe questo tesoretto per assicurare un premio fino a un massimo di 1000 euro lordi per una prima fascia di professionisti sanitari che ha corso un rischio elevato per almeno 20 turni oppure in misura proporzionale pari a 50 euro per ogni giornata di presenza. Il bonus una tantum, per compensare il disagio e il rischio biologico corso nel periodo tra il 17 marzo fino al 30 aprile, sarebbe assicurato anche a una seconda fascia, considerata a rischio intermedio, che incasserebbe fino a un massimo di 600 euro per almeno 20 turni ovvero proporzionalmente a 30 euro per ogni giornata di presenza. Secondo le stime della ricognizione già compiuta dagli uffici regionali ad essere destinatari dei premi sarebbero circa 10 mila operatori, coinvolti in maniera diretta e indiretta nell'emergenza assistenziale. Dunque la cifra disponibile si aggirerebbe attorno ai 10 milioni di euro.



A fare luce sulle intenzioni di Palazzo Santa Lucia sono stati i tavoli, (separati tra Confederali e Dirigenza medica come richiesto dalle organizzazioni sindacali) riconvocati venerdì, dalla direzione Salute di Palazzo Santa Lucia, con un webinar. «Premialità e fondi aggiuntivi per la prima volta sono messi in conto in aggiunta ai fondi stanziati dal governo riservati al solo pagamento di straordinari e fondo disagio dei lavoratori dipendenti - avverteper la Cisl medici - in questo modo si potrebbe premiare anche il personale convenzionato che è stato in prima linea (118 e specialisti ambulatoriali che lavorano nei presidi ospedalieri) e per i quali avevamo chiesto che non fossero lasciati fuori». La Regione, come detto, propone due fasce a seconda del rischio. In realtà Cgil Cisl e Uil ne hanno chiesto tre affinché a nessuno sia negato un riconoscimento. «Una proposta che non ci convince per alcuni aspetti riguardanti i criteri di assegnazione del fondo comune nazionale attribuito a dirigenza e comparto che sono a valere sulle voci contrattuali - diceleader della Cimo - ma vogliamo anche sapere l'esatto ammontare dei fondi stanziati dalla Regione di suo come premio e la provenienza del fondo perché non vorremo che sia attinto a quanto avanzato dal fondo nazionale come detto vincolato alle voci contrattuali di straordinari e indennità di disagio perché questo sarebbe vietato. Punti non ancora ben chiariti e che ci rendono ancora indisponibili all'accordo». «Abbiamo chiesto tavoli separati perché si parlava inizialmente solo dei fondi attribuiti dal contratto - diceleader dell'Anaao - poi nel merito delle proposte successive sulle premialità condividiamo con la Cimo la necessità di spere quanto la Regione sia disposta a mettere nel piatto e che siano stabiliti a monte i criteri delle fasce». Martedì è prevista l'ultima tornata per un accordo condiviso.Le fasce sono inscritte in una decina di servizi che vanno dalle Unità operative Covid con posti letto dedicati, alle terapie intensive e rianimazioni dei Covid center, dai pronto soccorso ai reparti di Osservazione di I e II livello, il 118, i laboratori della Rete Covid e quelli ovunque collocati addetti al trattamento dei campioni biologici per gli esami e i test, (trattamento di tamponi e test sierologici). E ancora, la rete dialisi per i Covid, il personale delle reti diagnostiche, non solo radiologiche, che sono stati inseriti nei percorsi Covid (emodinamica, stroke, odontoiatria) durante il periodo critico epidemico. E non solo. Quel che è certo è che le premialità sono attribuite sia ai lavoratori dipendenti, a quelli dell'area del comparto e della dirigenza medica, ai titolari di contratti di natura subordinata, ai medici in formazione specialistica, ai titolari di incarico libero professionale, (anche Co.co.co) agli operatori delle centrali operative del 118 e come detto agli specialistici ambulatoriali.