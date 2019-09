Giovedì 19 Settembre 2019, 14:11 - Ultimo aggiornamento: 19-09-2019 14:12

L’Italia è sempre più di tendenza: va a ruba tra i turisti stranieri. Lo conferma il monitoraggio Enit - Agenzia Nazionale del Turismo che ha analizzato i trend di vendita della destinazione dei tour operatori internazionali. Non si arresta l’attrattività dell’Italia: infatti è in aumento per il periodo estivo 2019 rispetto al 2018 e il 48,5% degli operatori che vendono l’Italia nel mondo. Si tratta del 45,0% dei Tour operator europei e il 50,9% di quelli oltreoceano. Anche gli arrivi aeroportuali internazionali puntano in alto: il trimestre estivo chiude con un complessivo +3,0% in Italia rispetto al medesimo periodo del 2018, superando le dirette competitor Spagna (+1,5%) e Francia (+0,4%). In pole position la Cina che guadagna il +27,6% e gli Usa con un +5,8%. In crescita anche Russia (+3,7%) e Spagna (+2,1%).Tra le città d’arte, Roma è la principale destinazione degli arrivi internazionali aeroportuali con una quota parte sul totale pari al 46,3%. Seguono Milano, Venezia, Napoli e Firenze. Gli aeroporti limitrofi alle località balneari maggiormente interessati dai flussi dall’estero sono Catania, Bari, Olbia e Palermo. Questi scali insieme rappresentano il 5,4% del totale. Positive anche le stime sull’andamento in autunno dei viaggi organizzati diretti in Italia: si prevede un aumento delle vendite per il 41,7% dei Tour operator interpellati e stabilità per il 38,9%. Ancora più ottimistiche le performance rilevate dai Tour operator d’oltreoceano. Per arrivi aeroportuali internazionali, il trimestre autunnale si presenta in aumento del +8,7% in Italia rispetto al medesimo periodo del 2018, anche grazie al clima favorevole del mese di settembre. Tra i più promettenti: Cina (+30% circa), Russia (+11,6%) e Usa (10,7%). Bene anche Francia (+7,6%) e Spagna (+4,8%). I turisti puntano anche sui brividi caldi: i canadesi si fermano almeno 10 giorni ad Ercolano per il gran cono del Vesuvio. I dati sono stati presentati da Enit nel corso della conferenza stampa di presentazione della XXII edizione del Workshop Turistico Internazionale Buy Lazio in programma da oggi a domenica a Roma.