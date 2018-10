Boom di presenze per la Notte Sacra a Torre del Greco

Sabato 20 Ottobre 2018, 22:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TORRE DEL GRECO. Strade piene, negozi aperti tutta la notte e musica, arte e cultura in ogni angolo della città. A Torre del Greco ha inizio la «Notte Sacra» dedicata a San Vincenzo Romano, organizzata dalla Basilica di Santa Croce e coordinata dal maestro Vincenzo Nocerino, don Aniello Di Luca e don Nico Panariello. Già in centinaia i visitatori provenienti dalla città e dai Comuni limitrofi.Negozi aperti fino a mezzanotte grazie all’organizzazione dell’Associazione Commercianti Torresi, presieduta da Gianmarco Del Prato, con sconti e promozioni per la notte speciale. Poi concerti, chiese aperte, estemporanee d’arte, visite guidate e molto altro.Questo il programma completo:Sabato 20 ottobre 201817:00Zona portuale Banchina di Levante – Raduno e catechesi itinerante su gozzo tipo torrese con don Antonio Germano17:00 – 0:00 (durante la notte)Strade del Centro Storico – Rievocazione Sciabica con Confessioni con sacerdoti giovani e animazione18:00 – 0:00 (durante la notte)Chiesa di San Filippo Neri – “Pittura e Musica” Ispirazioni musicali di F. Sorrentino – A. Camilleri – R. Costabile18:00 – 0:00 (durante la notte)Chiesa di San Filippo Neri – “Pittura e Musica” Estemporanea di opera d’arte di Ciro Adrian Ciavolino18:00 – 0:00 (durante la notte)Chiesa di San Filippo Neri – “Pittura e Musica” Laboratorio artistico per bambini e ragazzi a cura di G. Frangiosa19:30Madonna delle Grazie – Concerto di musica sacra Coro dei bambini e dei ragazzi Madonna delle Grazie coord. S. Russo20:00Basilica di Santa Croce – Concerto di musica sacra Coro Jubilate Deo direttore Giuseppe Polese20:00Strade del Centro Storico – Sfilata itinerante della Banda Musicale ACMT direttore Raimondo Epsosito20:00 – 0:00 (durante la notte)Casa San Vincenzo Romano – Visita guidata e Rappresentazione scenica con abiti del ‘700 con il cast del Musical20:00 – 0:00 (durante la notte)Liceo Artistico F. Degni – Visita guidata al Museo del Corallo con gli studenti-guida dell’Istituto20:00 – 0:00 (durante la notte)Santa Maria del Principio – Visita guidata alla Grotta della Madonna con l’Associazione Wesuvio20:00 – 0:00 (durante la notte)San Michele Arcangelo – Visita guidata all’Ipogeo delle anime con il GAV20:00 – 0:00 (durante la notte)SS. Annunziata – Visita guidata al Chiostro dei Padri Cappuccini e all’antica Sagrestia del ‘600 con don Aniello di Luca20:00 – 0:00 (durante la notte)Basilica di Santa Croce e SS. Assunta – Visita guidata alle Grotte di S. Croce e dell’Assunta con il GAT21:00SS. Annunziata – I racconti della sera “Fate bene il bene” di Nicola Di Lecce21:30Casa San Vincenzo Romano – Catechesi con ascolto e commento del canto “L’umiltà del cuore” con i seminaristi22:00Santa Maria del Carmine – Concerto di canti devozionali con i Luna Janara e la partecipazione di Pino Santoro22:00San Filippo Neri – Concerto di musica sacra Corale Sant’Antonio di Padova direttore Aldo Rivieccio22:00Basilica di Santa Croce – Animazione, Compieta e Inno a San Vincenzo Coro Giovani S. Croce e testimonianza dell’UNITALSI23:00Madonna delle Grazie – Concerto di musica sacra Trio Polimnia con J. Crispino – G. Caputo – G. MarrazzoDomenica 21 ottobre 20180:00Sagrato Basilica di Santa Croce – Incendio al Campanile e Spettacolo pirotecnico1:00Basilica di Santa Croce – Rosario con meditazioni di San Vincenzo Romano4:00SS. Annunziata – Catechesi con don Aniello di Luca6:00Santa Maria del Carmine – Buongiorno Maria con il Coro Flos Carmeli direttore Luigi Falcini8:30Basilica di Santa Croce – Santa Messa animata dal Coro Cittadino di Torre del Greco direttore