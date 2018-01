Boom influenza, il vademecum Asl: posti letto «garantiti» e mascherine

Domenica 14 Gennaio 2018, 18:44

Personale richiamato in servizio e rafforzamento delle misure contro il contagio del virus influenzale. La Asl Napoli 1 centro corre ai ripari contro il picco dell'influenza stagionale che sta determinando un «iper afflusso» ai pronto soccorso, emanando una direttiva su iniziativa di Giuseppe Russo, direttore del Dipartimento ospedaliero, insieme con il direttore generale della Azienda sanitaria, Mario Forlenza.Ogni presidio dovrà riservare ai pazienti con l'influenza che arrivano in ospedale un numero di posti letto «congruo» ai ricoverati che non possono essere rimandati dal medico di base. E, per gestire il numero di ricoveri, viene consigliato di effettuare dimissioni anche nei giorni festivi e prefestivi, solo laddove però, ne esistano i presupposti. I pronto soccorso dovranno dotarsi di mascherine da fornire a tutti i pazienti che arrivano al pronto soccorso, così da evitare contagi. Allo stesso modo, va adottata la procedura di «sanificazione» delle mani, vanno aerati spesso i locali dove sono stati tenuti pazienti anche solo sospettati di aver contratto il virus influenzale, e intensificate operazioni di pulizia di pavimenti e superfici degli stessi locali. Alla luce degli afflussi in aumento nei pronto soccorso, la Asl Napoli 1 centro raccomanda di sospendere i congedi per il personale e di porre attenzione alle proposte di ricovero che «non rivestono carattere di indifferibilità».