Scudetto Napoli, notte di follia: «Furti e rapine durante la festa»

«Come durante i festeggiamenti per la conquista dell'ultima Coppa Italia, anche per lo scudetto una minoranza di criminali, delinquenti e vandali hanno approfittato della confusione generale per compiere furti e rapine o fare devastazioni». A denunciarlo, in una nota, è il deputato dell'alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, a cui diversi utenti hanno segnalato diversi episodi.

«Alcuni atti criminali - fa sapere Borrelli che ha anche diffuso dei video - sono stati documentati e/o commentati sui social, come una rapina a mano armata avvenuta nel traffico a Volla, o il furto di una motocicletta dopo che è stata sfondata la vetrata di una concessionaria con un furgone. Devastata la fontana del Carciofo a Piazza Trieste e Trento».

«Si tratta di casi isolati - conclude il deputato - ma che hanno rovinato la festa alle povere vittime. Ancora una volta alcuni balordi e delinquenti hanno approfittato della situazione cercando di rovinare la festa alla stragrande maggioranza di persone che invece voleva solo festeggiare in allegria».