CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 7 Luglio 2019, 13:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Hanno alzato il tiro», avverte Francesco Emilio Borrelli, 45 anni, il consigliere regionale dei Verdi che guida la battaglia contro i parcheggiatori abusivi, parla del raid appena subito e rivolge un appello ai napoletani: «Non bisogna pagare questa forma di estorsione, e denunciare».«Con Giovanni Caselli, consigliere dei Verdi della I Municipalità, sono stato a Riva Fiorita per verificare la questione dei parcheggiatori abusivi che, stando alle ultime segnalazioni, hanno anche aperto un bar sugli scogli e affittano lettini».«Hanno chiuso il bar, al mio arrivo, e si sono allontanati».«Sono rimasto in zona per circa un'ora, a partire dalle 12,30. E, sempre con Castelli, ho raggiunto il bar del Mare. Lì entrambi abbiamo notato due brutti ceffi entrare e uscire dal locale senza acquistare niente, come se volessero monitorare i nostri movimenti. Subito dopo, un ragazzo ci ha riferito che il tucano di uno scooter stava andando a fuoco».«Un Sh 125 grigio, mi sono precipitato sul posto».