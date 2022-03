Borrelli: «Tonnellate di rifiuti accumulati vicino al campo Rom di Scampia»

«Ci giungono nuovamente decine di segnalazioni di tonnellate e tonnellate di rifiuti abbandonati tutti attorno al campo rom di Scampia. Questa è una situazione che va a ripetersi ciclicamente senza che nessuno sia in grado di trovare una soluzione». Così Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde.

«I rifiuti abbandonati - sottolinea - vengono poi puntualmente dati alle fiamme, costituendo un grave pericolo per la salute di tutta la popolazione e soprattutto per chi applica il fuoco. Questa situazione alimenta anche lo smaltimento illegale di rifiuti, con i criminali che ormai portano di proposito i rifiuti al campo rom per destinarli ai roghi. Una situazione paradossale se si pensa che a poche decine di metri dal campo insiste il parco mezzi Asia e anche una scuola. E' proprio all'azienda che si occupa del recupero e smaltimento rifiuti che chiediamo un intervento straordinario per ripulire l'area. Ogni volta è la stessa storia, a Scampia si rischia continuamente un disastro ambientale, è il momento di dire basta e porre fine a questo scempio. Le istituzioni devono mettere in campo tutte le forze a disposizione per salvaguardare la salute dei cittadini e in ogni caso il campo va sgomberato una volta e per tutte».