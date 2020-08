«Una chiazza marrone che compare in mare ogni giorno praticamente dal 10 agosto» è la denuncia di un residente del quartiere Posillipo a Napoli al consigliere regionale dei Verdi-Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli. «Ogni giorno, a Riva Fiorita, tra la scogliera e Villa Volpicelli, accade qualcosa di strano e l'acqua si colora di marrone, potrebbe essersi rotta qualche fecale. Il fenomeno va avanti dal 10 agosto» racconta il cittadino del quartiere.

Sempre a Borrelli si sono rivolti diversi cittadini che si sono organizzati con le canoe per pulire i rifiuti superficiali delle acque posillipine. «Questa estate il mare a Posillipo ha rappresentato un serio problema, abbiamo ricevuto numerosissime segnalazioni ed abbiamo richiesto altrettanti interventi di verifica. A volte il problema è dovuto a degli scarichi illeciti, altre all' inciviltà dei bagnanti e dei proprietari delle barche che gettano ogni tipo di immondizia in mare, in altri rari casi invece si tratta di fenomeni naturali. Innanzitutto chiederemo alla guardia costiera di intensificare i controlli dei natanti nell'area di Posillipo perché bisogna evitare che vi siano sversamenti dalle barche ed inoltre, soprattutto per quanto riguardo l'episodio in questione, richiederemo uno screening di tutti gli scarichi perché è evidente che qualcosa non va in questo senso. Bisogna fare in modo di intervenire tempestivamente appena si ricevono delle segnalazioni» sono state le parole del consigliere Borrelli e di Gianni Caselli, consigliere dei Verdi-Europa Verde della Municipalità I.

