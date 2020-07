Napoli: borsa schermata per rubare abiti, ladro bloccato dalla polizia ai Quartieri

Ieri mattina gli agenti del Commissariato Montecalvario, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Toledo, all’angolo con via Concezione a Montecalvario, hanno notato una persona con due grosse buste a bordo di uno scooter che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo.

I poliziotti lo hanno bloccato rinvenendo nelle buste 14 capi di vestiario con i dispositivi antitaccheggio di una nota catena di abbigliamento e una borsa schermata con della carta argentata.

Inoltre, nell’abitazione dell’uomo sono stati trovati altri 36 capi di abbigliamento per un valore complessivo di 867 euro. Raffaele Riccio, 38enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per furto aggravato e denunciato per ricettazione.

