Martedì 10 Luglio 2018, 18:43 - Ultimo aggiornamento: 10-07-2018 19:08

GIUGLIANO - Una borsa sospetta appoggiata accanto alla serranda di un negozio oramai chiuso da tempo, proprio vicino alla sede del Pd di Giugliano. Scoppia subito il panico in centro, in via Aniello Palumbo. Sul posto sono giunti i carabinieri della Compagnia di Giugliano che hanno transennato subito l'area e impedito il passaggio ai passanti. I carabinieri sono stati allertati da alcune persone che hanno notato la borsa marrone appoggiata al negozio. I militari dell'arma hanno subito presidiato la zona e tengono tutto sotto stretto controllo.Secondo i residenti quella borsa non ha senso di stare lì dato che il negozio è chiuso da tempo, così come è chiusa da mesi la vicina banca. La zona quindi è poco frequentata e nessuno vi sosta per più di qualche secondo. Non si sa ancora se verranno allertati gli artificieri o meno.