Borse contraffatte in vendita nel cuore di Napoli: ​denunciato ambulante africano

Durante il classico servizio di controllo del territorio, gli agenti dell’ufficio prevenzione generale hanno notato in via Toledo una persona con due grosse buste che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo.

I poliziotti, dopo un breve inseguimento, lo hanno raggiunto e bloccato in via Verdi trovandolo in possesso di 65 borse contraffatte di note griffe.

S.T., 40enne senegalese con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, è stato denunciato per ricettazione, introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, nonché per ingresso e soggiorno irregolare nel territorio dello Stato.

