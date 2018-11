Borse di studio per i figli dei dipendenti delle imprese turistiche: consegna all’Hotel Royal Continental

Giovedì 8 Novembre 2018, 16:52

Per il quarto anno consecutivo l’Ente Bilaterale Turismo Campania (Ebtc) consegna 92 borse di studio ai figli dei dipendenti di alberghi, pubblici esercizi, agenzie di viaggio, campeggi e stabilimenti balneari aderenti. L’appuntamento è per mercoledì 14 novembre alle 10 presso l’Hotel Royal Continental di Napoli. In quella sede saranno premiati 40 diplomati presso licei scientifici, classici, linguistici e istituti tecnico-commerciali; 16 diplomati in enogastronomia e ospitalità alberghiera presso istituti tecnici; 34 laureati in discipline come Economia e Commercio, Lingue e Culture europee, Scienze e Tecnologie per l’ambiente, Ingegneria, Architettura, Fisioterapia e Infermieristica; due laureati in Management delle imprese turistiche e Scienze del turismo a indirizzo manageriale. Il valore complessivo delle borse di studio che saranno consegnate ammonta a 69mila euro.Alla cerimonia di premiazione prenderanno parte Costanzo Iaccarino, Giuseppe Silvestro e Antonio Celentano, presidente, vicepresidente e direttore dell’Ente Bilaterale Turismo Campania. Saranno inoltre presenti i segretari delle sigle sindacali aderenti: Gennaro Strazzullo per la Uiltucs Campania, Stefania Chirico per la Fisascat Cisl, Luana Di Tuoro per la Filcams Cgil. A rappresentare le associazioni datoriali aderenti, invece, saranno Ettore Cucari per la Fiavet Campania, Salvatore Trinchillo per la Fipe - Sib Campania, Domenico Iannazzone per la Faita Campania. Atteso l’intervento di Corrado Matera, assessore regionale al Turismo. «Le borse di studio – sottolinea Costanzo Iaccarino – rappresentano un intervento di carattere sociale a favore dei lavoratori e delle loro famiglie, conformemente a quanto previsto dagli scopi statutari dell’Ebtc».Fondato nell’ottobre del 1996, l’Ente raggruppa le sigle sindacali (Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil) e le associazioni datoriali (Federalberghi Campania, Fiavet Campania, Fipe - Sib Campania e Faita Campania) attive nel settore turistico. Da 22 anni l’Ebtc offre assistenza ai lavoratori e alle imprese aderenti, sostenendo anche la formazione e l’aggiornamento professionale ed erogando contributi alle famiglie dei dipendenti delle aziende aderenti: un impegno caratterizzato dalla volontà di “fare sistema” in vista dello sviluppo del settore turistico regionale.