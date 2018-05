Lunedì 14 Maggio 2018, 12:39

Avevano deciso di «colpire» sulla linea 601 e come vittima avevano scelto un 54enne del rione Incis a cui hanno sfilato il portafogli dalla tracolla. Notati da carabinieri della stazione di Poggioreale, in servizio sul mezzo pubblico in abiti borghesi, sono stati subito bloccati nonostante il tentativo di fuggire. Sono stati tratti in arresto per furto aggravato Angelo Barattolo, un 57enne di via nuova marina e Mohamed Dahami, un 50enne di origine algerina residente a Marano, entrambi già noti alle forze dell'ordine. La refurtiva è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario.