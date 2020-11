Artificieri in azione a Marano, nel cuore del centro storico della città. I carabinieri sono intervenuti nel piazzale Giovanni Paolo II, a due passi dalla chiesa del santo patrono, dopo l'arrivo di una segnalazione in caserma. All'interno di un'autovettura, parcheggiata nella zona, è stato individuato un borsone ritenuto sospetto. Non si esclude la presenza di un ordigno. I militari dell'Arma di via Nuvoletta hanno interdetto il traffico veicolare nella zona per motivi di sicurezza. Nei prossimi minuti interverranno gli artificieri giunti da qualche minuto a Marano.

APPROFONDIMENTI L'EPIDEMIA Campania zona rossa, i negozianti di Napoli: «Salviamo il... IL PROVVEDIMENTO Camorra, torna in carcere il boss Antonio Polverino. Nuova ordinanza...

LEGGI ANCHE Camorra, torna in carcere il boss Antonio Polverino. Nuova ordinanza di custodia cautelare anche per l'ex sindaco di Marano Bertini

© RIPRODUZIONE RISERVATA