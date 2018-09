Boscoreale. Ai domiciliari, escono di casa: di nuovo in manette

Francesco Palumbo, 62enne con molti precedenti per associazione a delinquere finalizzata ai furti, detenuto da anni e residente all'isolato 10 del Piano Napoli, era in permesso premio, ma si è allontanato più volte dalla sua abitazione. All'ennesima violazione, è stato nuovamente arrestato dai carabinieri della stazione di Boscoreale ed è tornato in cella.



Il 37enne Michele De Rosa, invece, era ai domiciliari per scontare una pena definitiva, ma al controllo pomeridiano dei carabinieri non era in casa. Secondo quanto raccontato, aveva lasciato la sua abitazione di via Passanti per andare a trovare un'anziana che vive nel palazzo. Dopo l'arresto in flagranza, il giudice del tribunale di Torre Annunziata, Maria Camodeca, ha convalidato il provvedimento e disposto il nuovo trasferimento ai domiciliari.

Giovedì 6 Settembre 2018, 22:05

Boscoreale. Ai domiciliari, non si fanno trovare in casa e finiscono di nuovo in manette. Due pregiudicati di Boscoreale sono stati arrestati per aver violato il regime dei domiciliari.