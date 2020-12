Era destinatario di un mandato di arresto europeo ma si nascondeva in una struttura alberghiera di Boscoreale. E' qui, a via Balzani, che nella notte gli agenti del commissariato di Torre Annunziata, su segnalazione della centrale operativa, sono intervenuti ed hanno rintracciato Andrei Vrancean, cittadino moldavo di 34 anni destinatario di un mandato di arresto europeo emesso lo scorso 28 settembre dal tribunale di Causeni, in Moldavia.

Vrabcean infatti è stato condannato nel suo Paese di origine alla pena detentiva di 15 anni di reclusione per reati in materia di stupefacenti.

