Boscoreale, ciclista cade in una buca e muore in ospedale: aperta l'inchiesta

Era in bici in via Marra, a Boscoreale, quando è caduto in una buca, battendo violentemente la testa a terra. È morto poco dopo il ricovero all'ospedale di Sarno un 70enne di Boscoreale originario di Torre Annunziata. A nulla sono valsi i soccorsi, dopo la rovinosa caduta in bici.

Sul caso ha aperto un'inchiesta la Procura di Torre Annun

iata. I carabinieri della compagnia di Torre Annunziata e della stazione di Boscoreale hanno sequestrato l'area dove è avvenuta la tragica caduta. Da capire se possano esserci responsabilità sui ritardi nella riparazione di quella voragine al centro della corsia.