Boscoreale, il Cipe sblocca i fondi per il parcheggio al centro storico

Boscoreale. Il centro storico avrà finalmente un parcheggio. Il Cipe ha finanziato con un milione di euro il progetto della nuova area per la sosta, a pochi passi da piazza Pace e dalla casa comunale, con ingresso sia da via Tenente Cirillo che da via Sanfelice (da dove ci sarà anche l’uscita). Una volta conclusa, la nuova opera permetterà la sosta di 70 auto, di cui 3 stalli dedicati ai disabili, alleggerendo l’intera zona.«È una bella notizia per la città ed i commercianti che trarranno sicuri benefici dal parcheggio che faremo a breve». Ha annunciato il sindaco Giuseppe Balzano, in vista della prossima scadenza elettorale per la scelta del successore ed il rinnovo del consiglio comunale.Lo stesso primo cittadino Balzano ha aggiunto: «Questo progetto è un altro pezzo importante e si aggiunge a quanto già abbiamo realizzato e che resterà nel tempo. Ora si apre la fase di attuazione con la definizione degli espropri e l’affidamento dei lavori».Per l’assessore ai lavori pubblici, Luca Giordano, «il parcheggio, che si aggiunge a quello di piazza Vargas, risolverà un’antica criticità nel cuore della città permettendo a via Tenente Angelo Cirillo e piazza Pace di ritornare alla loro antica funzione commerciale».