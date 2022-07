Boscoreale, controlli ad Alto impatto: raffica di denunce, arresti e ispezioni

Alto impatto a Boscoreale. 88 le persone identificate, 42 i veicoli ispezionati dai carabinieri, che hanno denunciato un 24enne per detenzione di droga a fini di spaccio. Durante un controllo è stato trovato in possesso di 2 grammi di hashish, una dose di cocaina e 3 di marijuana. Per un 34enne di Boscoreale è scattata invece la denuncia per guida senza patente perché mai conseguita e per un 65enne è stata riscontrata la violazione della sorveglianza speciale di polizia con obbligo di soggiorno. In manette un 65enne, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Corte di Appello di Torino. Dovrà scontare 6 anni di reclusione per usura aggravata. Altre 2 le persone segnalate alla Prefettura per uso di stupefacenti.



