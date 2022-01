Boscoreale al setaccio: un arresto e sette persone denunciate

Continuano senza sosta i controlli dei Carabinieri nei comuni alle falde del Vesuvio. I militari della compagnia di Torre Annunziata, supportati da quelli del Reggimento Campania e del Nucleo Elicotteri di Pontecagnano hanno presidiato gli oltre 11 kmq del comune di Boscoreale con pattuglie distribuite lungo le strade più affollate, 66 le persone e 32 i veicoli, queste le cifre dei controlli, da sommare alle 16 contravvenzioni al cds notificate ad altrettanti automobilisti indisciplinati.

Arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 20enne del posto e già noto alle forze dell'ordine. Durante una perquisizione domiciliare i carabinieri hanno rinvenuto nella sua abitazione 670 grammi di marijuana. A fare la differenza lo straordinario fiuto dei cani del Nucleo Cinofili di Sarno. Il ragazzo è stato tradotto al carcere di Poggioreale ed è in attesa di giudizio. Un 24enne incensurato di Torre Annunziata è stato denunciato per porto abusivo di coltello. Addosso una lama a scatto di 12 cm che avrebbe utilizzato, questa la scusa, per difendere gli amici e se stesso. Sono 7 in totale le denunce per reati diversi. Dovrà rispondere di evasione un 34enne che, benché sottoposto ai domiciliari, è stato trovato in strada a passeggiare. Furto il reato ipotizzato per un 58enne incensurato di Boscoreale.

Poco prima di essere fermato dai militari aveva sottratto il portafogli ad una donna. 30 euro il bottino poi restituito alla vittima. È accaduto in un negozio di Via Diaz. Guida senza patente perché mai conseguita per un 20enne già noto alle forze dell'ordine. Era stato già fermato altre volte a bordo di una grossa auto ma questa volta è scattata la denuncia penale. Una 46enne, amministratrice di un supermercato è stata denunciata per violazioni alla normativa sul lavoro e sanzionata per oltre 14mila euro. Il bilancio delle denunce si conclude con una coppia, 49 anni lui, 47 lei. Risponderanno di abusivismo edilizio per un locale di oltre 300 metri quadri costruito senza alcuna autorizzazione alle spalle della propria abitazione. La struttura è stata sequestrata