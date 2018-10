Martedì 9 Ottobre 2018, 15:01 - Ultimo aggiornamento: 09-10-2018 15:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I carabinieri della stazione di Boscoreale, nel corso di un servizio di osservazione nel rione di edilizia popolare del Piano Napoli in via Settetermini, hanno tratto in arresto Alessandro Tasseri, 18 anni, del luogo, già noto alle forze dell'ordine per reati contro la persona e il patrimonio, resosi responsabile di detenzione e porto abusivo di arma da fuoco clandestina e munizioni.Il giovane, sottoposto a controlli, ma solo dopo essere stato inseguito e raggiunto non essendosi fermato all’alt, è stato trovato in possesso di una pistola semiautomatica calibro 7,65 con matricola abrasa che portava con colpo in canna e 12 cartucce nel caricatore. Trovate e sequestrate anche 3 cartucce calibro 32. Dopo le formalità di rito il diciottenne è stato portato nel carcere di Poggioreale.