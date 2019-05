Boscoreale, droga nell'auto abbandonata e consegne in scooter: in cella

Durante alcuni controlli, i carabinieri della stazione di Boscoreale, guidati dal comandante Massimo Serra, hanno visto Mirto mentre consegnava una dose a un cliente, raggiunto con lo bici a pedalata assistita in via Diaz.

A quel punto è scattata la perquisizione. In casa, Mirto non aveva nulla, ma i carabinieri hanno scovato il suo nascondiglio: nel sottoruota di una vecchoa Fiat Tipo con targa straniera, abbandonata sotto casa. In quel nascondiglio, sono stati trovati e sequestrati circa 57 grammi di marijuana e 6,2 di cocaina divisi in dosi, un bilancino elettronico e materiale per il confezionamento.

Mirto non ha potuto far altro che ammettere di essere il proprietario di quella droga e, su disposizione del pm di turno alla Procura di Torre Annunziata, il 30enne è stato accompagnato in carcere. Durante l'ultimo arresto, due anni fa, a tradirlo fu il suo telefonino: i clienti telefonarono al pusher anche mentre era in caserma.

Giovedì 9 Maggio 2019, 22:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Boscoreale. Droga nascosta in un'auto abbandonata e consegne con lo scooter elettrico: in carcere sorvegliato speciale. Si tratta di Alfonso Mirto, 30 anni, pregiudicato di Boscoreale con diversi precedenti, sottoposto agli obblighi della sorveglianza speciale.