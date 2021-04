Boscoreale, droga nel sottoscocca di un furgone agganciata con la calamita

Aveva nascosto la droga in alcuni contenitori agganciati, grazie a delle calamite, nel sottoscocca di un furgone. Un nascondiglio che non è sfuggito a Gero, pastore tedesco addestrato per la ricerca degli stupefacenti, in grado di rintracciare i panetti di hashish e consentire così l'arresto dello spacciatore. E' accaduto tra Torre Annunziata e Boscoreale, nel Napoletano, quando è scattata una perquisizione presso l'abitazione di un uomo di 48 anni, del quale non è stato fornito il nome.

Il cane, ha «puntato» il furgone utilizzato per il trasporto di materiale per la pesca, permettendo ai carabinieri di trovare la droga, circa 30 grammi di hashish suddivisi in panetti. Nell'abitazione del 48 enne i militari hanno anche sequestrato materiale per il taglio ed il confezionamento della droga. L'uomo, posto ai domiciliari, è in attesa di essere giudicato con rito direttissimo. Con il supporto delle unità cinofile addestrate per la ricerca di armi ed esplosivi, i militari hanno trovatrro una busta contenente nove cartucce per armi calibro 12.