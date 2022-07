Boscoreale, giallo nella chiesetta uno scheletro dietro al mobile

Un caso dai contorni misteriosi avvolge la rovente estate ai piedi del Vesuvio. La scena che si è aperta dietro il portone dell’antica cappella Sant’Antonio di Padova di Boscoreale è degna di un giallo e i contorni sembrano quelli ai quali ci ha abituato Luca Zingaretti nella sua interpretazione del commissario Montalbano. Alcune ossa umane sono state trovate sotto il vecchio mobile dei paramenti sacri della sagrestia, durante i lavori di tinteggiatura. Ma nulla a che vedere con il «Cane di terracotta», una delle opere di Andrea Camilleri diventata anche un seguitissimo film del famoso poliziotto di Vigata. Siamo ben lontani dalla cittadina immaginata dallo scrittore siciliano, nonostante i vulcani che accomunano entrambe le terre e il mare a due passi.

Se Camilleri, restando al paragone con la sua storia, ha immaginato una coppia uccisa e seppellita insieme all’interno di una grotta con, appunto, un cane di terracotta a farli da guardia, nella piccola chiesetta boschese è stata data molto meno dignità ai resti mortali ritrovati. Del resto, se non ci fossero stati questi lavori straordinari, sarebbero rimasti dietro al mobile dov’erano (forse) da più di mezzo secolo. Il periodo di tempo trascorso, presumibilmente, dall’ultima volta che la cappella è stata oggetto di lavori.



A trovare le ossa sono stati i due operai che stanno ritinteggiando le pareti esterne e interne, e le suore dell’ordine delle Piccole ancelle di Cristo Re, che curano il luogo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione boschese e della compagnia oplontina. La procura di Torre Annunziata (procuratore Nunzio Fragliasso) ha aperto un’indagine. Dopo aver ricomposto e recuperato le poche ossa ritrovate, tra cui un femore, parte dell’anca e alcune costole, bisognerà attendere l’esame dei tessuti che servirà, innanzitutto, a datare il corpo e dirne il sesso.

Stabilire le cause della morte e, ancor di più, spiegare perché una parte dei resti si trovassero dietro al mobile è impresa ardua. Diverse le ipotesi che acquisiscono un senso ripercorrendo la storia della chiesetta, costruita tra la fine del 1500 e l’inizio del secolo successivo. A contribuire alla ricostruzione storica è Angelandrea Casale, giornalista, scrittore e ispettore onorario del ministero della Cultura. «Abbiamo notizie - dice - dell’esistenza della cappella, comunemente nota come di San Francesco sebbene l’altare sia stato dedicato a Sant’Antonio di Padova, già nel 1615, quando fu visitata dall’allora vescovo di Nola Lancellotti. È stata sotto l’egida della basilica di Torre Annunziata e poi è passata sotto quella della chiesa della Madonna dei Flagelli. Ha subito ingenti danni con l’eruzione del 1631, è stata ricostruita e affidata ai padri Minori Conventuali».

Ma di restauri se ne datano almeno altri due, «uno nel 1773 e un altro nel 1803», come anche i passaggi di mano tra i vari ordini ecclesiastici, prima ai frati minori francescani e poi alle suore. Sotto la cappella, come era diffuso fino a due secoli fa, erano sepolti cittadini o appartenenti alle famiglie che avevano contribuito all’edificazione o ai restauri. Con l’apertura dei cimiteri man mano sono andate scomparendo. Nel caso della cappella di Sant’Antonio di Padova, la cripta è stata definitivamente chiusa dopo la vendita a privati del convento alle spalle, anche se ormai in disuso da decenni. Per questo l’ipotesi potrebbe essere che quelle ossa fossero già lì da metà secolo scorso. Appoggiati sul mobile della sacrestia, sarebbero caduti dietro senza che nessuno se ne accorgesse.