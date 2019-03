Investe scooter contromano e scappa: tutti denunciati, anche le vittime

Fortunatamente, l'incidente avvenuto nella periferia di Boscoreale ha causato lievissime ferite ad un 17enne e alla sua fidanzatina di 15 anni, che guariranno in una settimana, ma l'episodio ha dell'incredibile. Nessuno dei protagonisti, infatti, poteva trovarsi alla guida di auto e moto.



Tutto è avvenuto intorno alla mezzanotte. Un 32enne di Boscoreale, con diversi precedenti alle spalle e con la patente revocata, si è messo alla guida di una Fiat Panda di proprietà di una cugina. Dopo aver trascorso la serata in un locale ed aver alzato il gomito, ha deciso di tornare a casa. Ubriaco, però, giunto nella rotonda di via Passanti ha imboccato la rotatoria al contrario e ha preso in pieno uno scooter Honda Sh guidato da un 17enne in compagnia della fidanzatina di 15 anni.



Nell'impatto, i due ragazzini vengono sbalzati prima sulla vettura, poi scaraventati a terra. Il 32enne, in preda al panico, tenta la fuga e non presta soccorso ai due feriti, che riescono ad attirare l'attenzione di una pattuglia di carabinieri della stazione di Boscoreale, che in pochi minuti raggiungono e bloccano la Panda. Gli accertamenti successivi, tra il pronto soccorso dell'ospedale di Boscotrecase e la caserma dei carabinieri di Boscoreale, ha portato alla denuncia a piede libero per il 32enne e il 17enne.



L'automobilista dovrà rispondere di guida in stato di ebbrezza e senza patente, nonché di omissione di soccorso, mentre il minorenne solo della guida senza neanche il patentino.



Per entrambi è scattata una multa salata con il sequestro amministrativo sia dell'auto che dello scooter, già sequestrato lo scorso agosto alla madre del minorenne perché senza assicurazione.

Domenica 3 Marzo 2019, 18:19

