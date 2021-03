Boscoreale, lite in strada: un 61enne insultato, picchiato e poi sparato

Prima l'hanno avvicinato in auto, poi l'hanno picchiato, infine gli avrebbero sparato contro alcuni colpi di pistola. Caccia all'uomo a Boscoreale, dove intorno alle 8 di questa mattina il 61enne Luigi Ambrosio è rimasto ferito in via Promiscua. L'uomo ha raccontato di essere stato avvicinato da una vettura con a bordo due persone che prima l'hanno insultato, poi picchiato, infine gli hanno sparato contro alcuni colpi d'arma da fuoco.

Il 61enne adesso è in ospedale, ferito, ma non in pericolo di vita. Nessun proettile l'ha raggiunto, dunque sono in corso approfondimenti per capire la dinamica dei fatti. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Torre Annunziata. In corso i rilievi del nucleo investigativo. Al momento non è esclusa alcuna pista.

