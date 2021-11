Operai impegnati «in nero» in un cantiere ma anche destinatari del reddito di cittadinanza. È quanto hanno scoperto i carabinieri nel corso di un'operazione «Alto Impatto» a Boscoreale. I tre operai erano in un cantiere nell'isolato 5 impegnati in lavori di ristrutturazione, vedranno ora revocato il beneficio e saranno denunciati.