© RIPRODUZIONE RISERVATA

I carabinieri della Stazione di Boscoreale , nell'ambito di servizi di contrasto ai reati ambientali nella cosiddetta «terra dei fuochi», hanno sequestrato un'area di circa 500 mq, nella quale un 54enne incensurato aveva realizzato un'officina meccanica abusiva. Nell'area vi era anche un deposito per lo sversamento non autorizzato di rifiuti speciali. Durante il controllo, i militari hanno identificato 4 lavoratori «a nero» e accertato l'immissione in atmosfera di fumi inquinanti. Oltre al sequestro dell'area e alla denuncia per le violazioni in materia ambientale e del lavoro, sono state notificate sanzioni amministrative per un importo di circa 6.000 euro.