Un allevamento illegale di cani da combattimento in strutture abusive e in pieno parco nazionale del Vesuvio. Undici cani di razza «american bully», una variante molto ricercata di pitbull per la sua facilità nell'addestramento per i combattimenti, erano incatenati in gabbie all'interno di box improvvisati, alcuni dei quali abusivi, allevati in pessime condizioni igienico sanitarie. E tutti quanti avevano già subito l'amputazione della parte finale delle orecchie, un «intervento» di estetica canina che serve a rendere l'aspetto di quegli animali ancora più aggressivo.

Una scoperta incredibile, fatta nel pomeriggio di sabato dai carabinieri della stazione di Boscoreale, che sono intervenuti in una zona periferica della cittadina boschese che fa già parte dei confini del parco nazionale del Vesuvio. Una zona sottoposta anche a vincolo paesaggistico, dunque, dove un 31enne aveva realizzato un canile, abusivo sotto tutti gli aspetti. Nessuna autorizzazione per detenere tutti quei cani, pessime condizioni di allevamento e, a parte i box improvvisati, erano stati realizzati tre manufatti in cemento in assenza di titoli autorizzativi, dunque abusivi.

LEGGI ANCHE Torre del Greco, assessore positivo: sindaco e giunta in isolamento

Il proprietario del terreno è stato denunciato a piede libero alla procura di Torre Annunziata per maltrattamento di animali ed abusivismo edilizio, con i carabinieri della stazione di Boscoreale, guidati dal comandante Massimo Serra, in collaborazione con il personale veterinario della asl Napoli 3 Sud, che hanno passato al setaccio tutta la zona. Il vero sospetto è che questi cani vengano allevati non solo per la vendita illegale, ma addirittura che possano far parte di un circuito che sfrutta le caratteristiche di questi animali nei combattimenti illegali nei ring della camorra sul Vesuvio. Una pratica ancora molto diffusa in zona, come riscontrato in più occasioni da ritrovamenti di animali morti o feriti.



Paradossalmente, i pitbull americani erano stati creati appositamente da un allevatore degli Stati Uniti, che cercava cani con un determinato aspetto, muscolosi, ma allo stesso tempo molto docili e affettuosi con i padroni. Questa caratteristica, però, porta il cane ad essere facilmente addestrato anche per fini tutt'altro che domestici, molto ricercato perché può raggiungere una stazza notevole (intorno ai 40 chili da adulto), una muscolatura impressionante e un'aggressività fuori dal comune.

Negli ultimi due anni sono stati diversi i ritrovamenti. Ad esempio, sulla spiaggia di Rovigliano, a Torre Annunziata, diverse sono state le carcasse di cani della stessa razza ritrovate abbandonate, in una zona in passato utilizzata sia per le corse clandestine di cavalli che, appunto, come ring per gli «allenamenti» e i combattimenti tra pitbull. Cinque mesi fa, sul finire del lockdown, alle falde del Vesuvio ma sul versante di Torre del Greco, un cucciolo di pitbull ferito quasi mortalmente fu ritrovato e salvato da alcuni volontari. Le ferite più vistose erano sul muso del povero animale. Un anno fa, in una casa abbandonata in via Capuozzo a Torre Annunziata, un altro pitbull addestrato per i combattimenti incatenato in un tugurio fu liberato dai vigili urbani e affidato ad alcune associazioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA