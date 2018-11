Pedina e picchia l'ex moglie: preso stalker 46enne

Dopo un'escalation durata mesi, arriva il Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima per un ex marito violento di Boscotrecase, 46 anni, lasciato dalla donna e dunque convinto di aver fatto brutta figura in paese. "Lo sanno tutti" diceva alla 45enne di Boscoreale.



Una serie tremenda di violenze ed episodi che hanno trasformato l'ex marito in stalker. Dopo alcuni meso, la 45enne di Boscoreale ha deciso di denunciare gli atti persecutori, le lesioni, le minacce e le violenze fisiche. Ieri mattina, i carabinieri della stazione di Boscoreale hanno dato esecuzione all'ordinanza di divieto di avvicinamento emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata, Mariaconcetta Criscuolo, su richiesta della Procura oplontina. La raccolta delle denunce e le indagini dei carabinieri hanno permesso l’emissione della misura cautelare per l'ex marito violento.



Domenica 25 Novembre 2018

Boscoreale. "Ti ammazzo, mi hai fatto fare una figura di m... in paese". Non si rassegna alla fine della relazione coniugale, pedina l'ex moglie, la picchia sul posto di lavoro e la aggredisce anche in presenza del nuovo compagno e dei carabinieri.