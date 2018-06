Choc nel Napoletano: picchia la moglie incinta perché non contribuisce al pagamento del mutuo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 7 Giugno 2018, 10:15 - Ultimo aggiornamento: 07-06-2018 10:15

BOSCOREALE - Picchiata per due anni dal marito, anche durante la gravidanza. Anzi, «le violenze sono iniziate proprio due anni fa, quando abbiamo saputo che ero incinta» ha detto la giovane mamma, appena ventidue anni, con un bambino che non ha ancora compiuto il secondo anno di vita. Un racconto terribile, purtroppo verificato di persona dagli stessi carabinieri che hanno faticato non poco per bloccare un 28enne di Terzigno. Al loro intervento, l'uomo stava pestando selvaggiamente la moglie e non voleva fermarsi. I due si erano incontrati in casa dei suoceri, nella periferia di Boscoreale, in via Masseria Ficucelle, una delle stradine che tagliano via Passanti. La giovane si era rifugiata lì da alcune settimane, dopo l'ultimo litigio culminato con gli ormai soliti insulti, seguiti dagli immancabili schiaffi. E lei, da allora, non aveva più voluto far ritorno a casa. L'estremo tentativo per convincere la moglie era andato a vuoto, quando il 28enne impiegato in un'azienda del Vesuviano, incensurato e di buona famiglia si è scagliato contro la giovane donna.