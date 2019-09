Sabato 28 Settembre 2019, 11:51 - Ultimo aggiornamento: 28-09-2019 11:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I carabinieri della stazione di Boscoreale, in provincia di Napoli, hanno arrestato G. C., 33enne del posto già noto alle forze dell'ordine per reati inerenti il traffico di stupefacenti. In base a un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli, il 33enne dovrà scontare sei anni e otto mesi di reclusione per spaccio di droga. Per questo motivo è stato portato nel carcere di Poggioreale.