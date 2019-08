Luigi Miranda, un19enne di boscoreale agli arresti domiciliari, ha pensato bene di spacciare marijuana da casa. Affacciato alla finestra, ha ceduto una bustina di erba ad un coetaneo ed è stato in quel frangente che è stato beccato in flagranza dai carabinieri della stazione di boscoreale i quali sono entrati in casa e lo hanno bloccato. Subito dopo hanno proceduto a perquisire l’abitazione rinvenendo nella dispensa 9 dosi di marijuana e materiale per il confezionamento della droga - un bilancino elettrico, cellophane, un accendino e forbici-.Miranda è stato dunque arrestato per spaccio e attende di essere giudicato con rito direttissimo.

Martedì 13 Agosto 2019, 14:07

