Boscoreale. Spaccio di cocaina, presi 13 ousher del Piano Napoli

Martedì 9 Luglio 2019, 08:43

Boscoreale. Il Piano Napoli trasformato in piazza di spaccio di cocaina da 2,400 euro al giorno. Il blitz dei carabinieri della compagnia di Torre Annunziata ha permesso di smantellare la più importante piazza di spaccio dell'hinterland a sud di Napoli. In manette sono finiti 13 spacciatori di cocaina, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Torre Annunziata su richiesta della locale Procura nei confronti di 13 indagati ritenuti responsabili di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio.Centinaia le cessioni documentate, prevalentemente di cocaina, che avvenivano nel rione popolare Piano Napoli di Boscoreale. Le consegne erano a domicilio, previa richiesta telefonica. Il giro di affari è stato stimato in 2.400 euro giornalieri: 72mila mensili.