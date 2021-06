Boscoreale: spari nel rione dello spaccio, ragazzino ferito

Sparatoria al Piano Napoli, ferito un ragazzino. È accaduto nella serata a Boscoreale, nel rione di edilizia popolare noto come una delle principali piazze di spaccio di droga dell'hinterland napoletano.

Per cause ancora da accertare, un 17enne è stato bersaglio di alcuni colpi di pistola. Uno l'ha raggiunto alla gamba, ferendolo in maniera lieve. Il 17enne è stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia dove è ricoverato. Non è in pericolo di vita.

Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Torre Annunziata. Nessuna ipotesi è esclusa, ma è molto probabile che si tratti di un agguato maturato negli ambienti dello spaccio di stupefacenti.