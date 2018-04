Choc nel Napoletano: trascinata nel box e stuprata a 15 anni da uno spacciatore

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 29 Aprile 2018, 11:57 - Ultimo aggiornamento: 29-04-2018 11:57

BOSCOREALE - Stuprata in un box poco lontano dal Piano Napoli di via Passanti. La violenza di un 18enne ai danni di una ragazzina di appena 15 anni si è consumata al buio, nella solitudine della periferia di Boscoreale, a pochi passi da casa. Una violenza assurda, quasi «condominiale», visto che aguzzino e vittima vivono nello stesso quartiere, in due palazzi vicini e si conoscono da sempre. Ad accorgersi che qualcosa non andava è stato il papà della ragazzina, solo il giorno dopo. Ha visto che piangeva, che dietro quelle lacrime si nascondeva un segreto. Non la solita cotta adolescenziale, ma qualcosa di grave. Ed ecco il racconto, drammatico, tremendo.Il papà, un 50enne di Boscoreale, ha deciso subito di portare la ragazzina al pronto soccorso dell'ospedale San Leonardo di Castellammare. Lì i medici l'hanno visitata, hanno riscontrato la violenza ed hanno consigliato la denuncia, che è stata il passaggio successivo, direttamente nella caserma dei carabinieri di Boscoreale. Dopo aver raccolto il racconto dell'uomo, i carabinieri hanno sequestrato i vestiti indossati dalla giovane vittima la sera prima, al momento della violenza. Saranno sottoposti a tutti i rilievi per capire se ci sono tracce biologiche e, dunque, avere il riscontro certo dell'autore della folle aggressione. Per il 18enne, finora, è scattata soltanto una denuncia a piede libero alla Procura di Torre Annunziata per violenza sessuale su minore. Lui ha già alcuni precedenti per spaccio di droga, è stato arrestato di recente ed è uno dei pusher «a domicilio», di quelli che consegnano dosi di stupefacenti in giro tra Boscoreale e dintorni, partendo proprio dal Piano Napoli di via Passanti. Ma aveva avuto problemi con la giustizia già da minorenne. Per ora resta a piede libero, alla ricerca di prove certe della sua colpevolezza.