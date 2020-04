Coronavirus, sos mascherine a Boscotrecase: raccolta fondi dei magistrati

LEGGI ANCHE

«Una raccolta fondi per l'acquisto di mascherine FFP2 per l'Ospedale di Boscotrecase, estendendo l'invito a donare a tutti gli operatori della Giustizia, personale amministrativo, avvocati e a chiunque vorrà dare forza e sostegno a questa iniziativa per il nostro territorio» è la motivazione che accompagna la raccolta fondi, alla quale stanno partecipando magistrati, funzionari e avvocati. In una giornata, già sono stati raccolti oltre 5mila euro.

Boscotrecase. Medici e infermieri denunciano di andare in corsia «con le mascherine da operai», così i magistrati organizzano una raccolta fondi online per sostenerli. «La Giustizia per l'ospedale di Boscotrecase» si chiama la campagna di crowdfunding organizzata dalla sezione di Torre Annunziata dell'associazione nazionale Magistrati. A promuovere l'iniziativa è Mariaconcetta Criscuolo, presidente della sezione oplontina dell'Anm, che ha organizzato la raccolta fondi sul portale «gofundme.com».