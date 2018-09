I Carabinieri della Stazione di Trecase hanno tratto in arresto a Boscotrecase Bruno Esposito, un 46enne di Boscotrecase già noto alle forze dell'Ordine per reati di droga e sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza. Il soggetto è stato sorpreso in piazza Sant'Anna, mentre colloquiava con due pregiudicati, uno dei quali ritenuto affiliato al clan camorristico dei Gallo Limelli Vangone. Tratto in arresto per violazione alle prescrizioni della misura di prevenzione, è ora in attesa di rito direttissimo

Martedì 4 Settembre 2018, 12:28

