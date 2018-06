Giovedì 21 Giugno 2018, 09:13 - Ultimo aggiornamento: 21-06-2018 09:13

Boscotrecase. Spari al matrimonio: arrestati i due litiganti. In poche ore, i carabinieri della compagnia di Torre Annunziata hanno chiuso il cerchio, ammanettato entrambi i protagonisti della lite avvenuta lunedì sera in un noto locale per ricevimenti all'ombra del Vesuvio, dove un 46enne era stato gambizzato.Proprio il ferito è stato il primo ad essere arrestato: aveva un residuo di tre mesi di pena da scontare e, mentre era ancora in ospedale, gli è stato notificato l'ordine di arresto.Aveva, invece, provato a far perdere le tracce l'uomo che aveva sparato, un pregiudicato legato alla camorra di Boscotrecase. Ieri, però, il decreto di fermo emesso dalla Procura di Torre Annunziata ha permesso ai carabinieri di arrestarlo: domani sarà davanti al magistrato per la convalida.